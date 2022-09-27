Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России на этой неделе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на текущей неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил сегодня, 27 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В четверг состоится встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, участвующих в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб стран-участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - уточнил Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике Путина

Представитель Кремля также добавил, что другие мероприятия президента будут своевременно анонсированы.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Владимир Путин в пятницу, 15 июля 2022 года, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.

Также ранее Путин обсудил вопрос предотвращения угроз внутренней безопасности на совещании с Совбезом.