Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Референдумы о вхождении в состав России, которые в настоящее время завершаются в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), изменят ситуацию с точки зрения обеспечения безопасности этих территорий. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 27 сентября 2022 года.

"Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты обеспечения безопасности на этих территориях", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование проходит в течение пяти дней и завершится уже сегодня.

В Херсоне и Запорожье население спрашивают об объявлении независимости от Украины с последующим присоединением к РФ, в ДНР и ЛНР – о воссоединении с Россией. Участвуют в референдуме совершеннолетние граждане, за исключением людей, признанных судом недееспособными.