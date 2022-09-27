Имеющим бронь москвичам разрешили выезжать за границу

Красноярск. Проводы мобилизованных мужчин на железнодорожном вокзале перед отправкой на учебный сбор в Омскую область. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Военнообязанные москвичи, которых забронировали работодатели, могут свободно перемещаться как по России, так и за границу. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев.

"Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу”, - сказал Локтев.

Он также отметил, что все документы оформляются заблаговременно в установленном военным комиссариатом порядке.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября, субъекты России под контролем министра обороны Сергея Шойгу проводят мобилизационные мероприятия. Сроки, количество резервистов, их категории и правила ограничения выезда граждан призывного возраста за границу военные округа согласуют с вышестоящим руководством относительно указа президента.

Так, например, в Калининградской области граждане, попавшие в список призыва, не могут покидать границы субъекта вне зависимости от того, получили они повестку или нет. "Если на вас повестка не выписана и вы не в списках тех, кто подлежит мобилизации, тогда никаких проблем для вас нет - даже если вы чисто теоретически по параметрам подходите под частичную мобилизацию", - сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В Самарской области временно запрещается выезд за пределы РФ офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований.

Несмотря на озвученные регионами ограничения на границах в разных точках России выстраиваются очереди из машин. Как, например, на границе Финляндии с Ленинградской областью.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле пока не располагают информацией о количестве выехавших россиян после начала частичной мобилизации. По словам Пескова, эта информация есть у погранслужбы.