ВС России уничтожили украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские вооруженные силы уничтожили наземную станцию управления комплекса беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" в Днепропетровской области, сообщили сегодня, 27 сентября, в Минобороны РФ.

“Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения возле населенных пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области и железнодорожной станции Брусин в Донецкой Народной Республике. В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области ликвидирована наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов "Байрактар", - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.