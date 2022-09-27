Основатель «Фабрики звезд» уверен, что шоу снова можно перезапустить. Фото: первый состав шоу "Фабрика звезд"

В октябре 2022 года исполняется ровно 20 лет с того момента, как россияне впервые увидели «Фабрику звезд». Один из основателей музыкального проекта, продюсер Илья Бачурин уверен, что в текущих условиях музыкальное шоу тоже могло быть актуально.

Отвечая на вопрос о современном формате «Фабрики», то артисты могли бы сделать упор в своем творчестве на переломный этап жизни, в котором мы находимся.

- Чтобы соответствовать времени, когда меняются культурные коды этой страны, - говорит «Абзацу» продюсер.

Несмотря на изменившиеся условия, проект был бы популярен, уверен Бачурин. Популярен даже сейчас, когда «казалось бы, не до музыки».

- Не хватает сегодня творческого переосмысления происходящего, и «Фабрика звёзд» могла бы сделать очень серьезный вклад в это важное дело, - заключил он.