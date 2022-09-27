Госдума России приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными россиянами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России в ходе заседания во вторник, 27 сентября, приняла во втором и в третьем, итоговом чтении поправки к Трудовому кодексу о сохранении рабочих мест за мобилизованными россиянами.

В соответствии с законом, в случае призыва сотрудника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта о прохождении военной службы, действие трудового договора, заключенного между сотрудником и компанией, приостанавливается на время прохождения работником военной службы.

Во время приостановления действия трудового договора за сотрудником будет сохранено место работы (должность), уточняется в принятых поправках.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.