Цены на электричество и газ в Италии выросли на 76% в августе 2022

Власти Италии призывают граждан страны готовиться к "крайне суровой и тяжелой зиме" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетическая инфляция в Италии в августе 2022 года составила 76,4% по сравнению со средним показателем 51,9% в еврозоне и 48,8% - в 27 странах ЕС.

Информацию о резком росте цен на газ и электричество на Апеннинском полуострове распространила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на оценки ассоциации мелких и средних предпринимателей Италии "Конфартиджанато".

"В Италии есть структурные проблемы. Здесь стоимость газа и электроэнергии всегда была очень высокой из-за особенностей производства и того факта, что никогда не был разработан соответствующий энергетический план", - рассказал журналистам глава ассоциации "Конфартиджанато" Бруно Паньери.

Он также напомнил, что в июне нынешнего года рост цен на газ и электричество в Италии составлял чуть более 59%.

Ранее власти многих европейских государств (в том числе, и политическое руководство Италии) призвали жителей ЕС готовится к "крайне суровой и тяжелой зиме". Евросоюз в предстоящие месяцы может охватить экономический и энергетический кризисы.

Поводом для энергокризиса может стать потенциальная полная остановка всех поставок газа из РФ в Европу. Причиной подобного решения называют отказ многих европейских чиновников и компаний переходить на предложенную Москвой новую схему оплаты российского газа (согласно ей, недружественные РФ страны должны платить за поставки газа из РФ исключительно в рублях).