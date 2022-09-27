Путин пообещал рекордный урожай зерна в России в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Урожай зерновых в России по итогам этого года станет рекордным, ожидается сбор 150 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«По оперативным данным, урожай в текущем году обещают быть достойным. Суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили, 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница – порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, в 2017 году в России было собрано 135,5 миллиона тонн зерна, в 1978 РСФСР собрала 127 миллионов тонн.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минсельхозе РФ заявили, что урожай зерновых в России в 2022 приблизится к максимальному.