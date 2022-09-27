В Турции напомнили об оскорблениях Зеленского в адрес немцев

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В ответ на нежелание властей Германии поставить Украине вооружение и военную технику лидер страны Владимир Зеленский перешел на шантаж и оскорбления, напомнив жителям ФРГ об их нацистском прошлом, написало турецкое издание dikGAZETE.

Как считает автор публикации, украинский лидер прибегает к шантажу и скандалам, чтобы получить от партнеров из Европы необходимые его режиму вооружение и военную технику. Недавнее заявление Зеленского о нацистском прошлом Германии говорит о том, что украинские власти исчерпали почти все военные ресурсы, подчеркивается в статье.

"У Германии есть некоторые психологические барьеры в поставках оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", - цитирует заявление Зеленского dikGAZETE.

Ранее Украина потребовала у Германии убить … собственную экономику. И пригрозила прикрутить вентиль на трубе нефтепровода в Венгрию, сообщал сайт KP.RU.