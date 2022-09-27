Береговая охрана США заявила о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море Фото: Артем КИЛЬКИН

Береговая охрана Соединенных Штатов зафиксировала сосредоточение военных кораблей России и Китая в Беринговом море. В ведомстве обещали отреагировать на присутствие судов аналогичными действиями.

По информации Associated Press, базирующийся в Гонолулу корабль Береговой охраны США обнаружил прохождение ракетного крейсера Военно-морских сил Китая. Он двигался примерно в 138 километрах от острова Кыска на Аляске. Позже были замечены два китайских и четыре российских корабля, среди которых эскадренный миноносец.

Как заявил командующий 17-м округом американской Береговой охраны контр-адмирал Натан Мур, США будут «отвечать на присутствие присутствием, чтобы гарантировать, что интересы США вокруг Аляски не будут нарушены».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Военно-морской флот России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане. От России на патрулирование отправились фрегата «Маршал Шапошников», корветы «Герой РФ Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» и средний морской танкер «Печенга».