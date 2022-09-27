Около спорткомплекса «Лужники» появились новые места для спорта и отдыха

Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства г. Москвы
Хамовники в центре столицы становятся комфортнее для горожан и туристов. После комплексного благоустройства в этом году на улице Лужники и около Международного центра самбо и центра бокса появились новые зоны для отдыха и занятий спортом. Жители уже вовсю ими пользуются.
«Здесь расширили пешеходную часть и обустроили дорожки для бегунов и велосипедистов, каждая из которых шириной 2,5 метра и длиной два километра», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, на проезжей части обновили асфальт. Параллельно полностью заменили систему освещения. Дальше коммунальные службы займутся озеленением.
«Поздней осенью высадим 15 новых деревьев и около 80 кустарников», - уточнил заммэра.
Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства г. Москвы
КОНКРЕТНО
Во время благоустройства:
- заменили 90 тыс. кв. м асфальта;
- уложили 26 тыс. кв. м тротуаров;
- разместили 115 гранитных пандусов;
- поставили современный остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью;
- подключили 95 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах - 36 опор контрастного освещения;
- установили 116 малых архитектурных форм - лавочек, урн, вазонов;
- разбили 32 тыс. кв. м газона.