Около спорткомплекса «Лужники» появились новые места для спорта и отдыха

Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства г. Москвы

Хамовники в центре столицы становятся комфортнее для горожан и туристов. После комплексного благоустройства в этом году на улице Лужники и около Международного центра самбо и центра бокса появились новые зоны для отдыха и занятий спортом. Жители уже вовсю ими пользуются.

«Здесь расширили пешеходную часть и обустроили дорожки для бегунов и велосипедистов, каждая из которых шириной 2,5 метра и длиной два километра», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на проезжей части обновили асфальт. Параллельно полностью заменили систему освещения. Дальше коммунальные службы займутся озеленением.

«Поздней осенью высадим 15 новых деревьев и около 80 кустарников», - уточнил заммэра.

Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства г. Москвы

КОНКРЕТНО

Во время благоустройства:

- заменили 90 тыс. кв. м асфальта;

- уложили 26 тыс. кв. м тротуаров;

- разместили 115 гранитных пандусов;

- поставили современный остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью;

- подключили 95 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах - 36 опор контрастного освещения;

- установили 116 малых архитектурных форм - лавочек, урн, вазонов;

- разбили 32 тыс. кв. м газона.