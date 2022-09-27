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Политика27 сентября 2022 11:27

Живущий под Херсоном гражданин США поддержал референдум

Джон Миллер запросил российское гражданство
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Живущий под Херсоном гражданин США поддержал референдум

Живущий под Херсоном гражданин США поддержал референдум

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проживающий в Херсонской области американец Джон Миллер пришел в паспортный стол города Алешки, чтобы запросить гражданство РФ и паспорт для устройства на работу, а в беседе с сотрудниками учреждения высказался в поддержку проводимого референдума, сообщили РИА Новости в местной администрации,.

Миллер пояснил, что сам он из Калифорнии, а его супруга – из Херсона, проживают они в одной из деревень неподалеку от Алешек. По его словам, он в течение пяти лет ждал украинского паспорта, но власти Украины ему в этом отказывали.

"Да, я хочу", - заявил он, отвечая на вопрос о том, хочет ли он получить российское гражданство и паспорт.

"Я бы хотел получить паспорт, чтобы устроиться на работу, пойти в банк, получить деньги. Жить снова здесь, в Херсоне. Я очень взволнован по этому поводу", - рассказал американец.

Он также добавил, что считает позитивным с точки зрения мирной жизни проведение референдума. "Это отличная идея для сообщества, я поддерживаю ее полностью", - подытожил Миллер.

Напомним, с инициативой о немедленном проведении референдумов к властям Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, обратилась общественность. Как отмечали представители республик и областей, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и будет способствовать восстановлению исторической справедливости. Также, по их мнению, это решение продиктовано необходимостью в условиях постоянных террористических актов со стороны киевского режима и членов НАТО, поставляющего вооружение для убийства мирных граждан.