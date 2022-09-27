Живущий под Херсоном гражданин США поддержал референдум Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проживающий в Херсонской области американец Джон Миллер пришел в паспортный стол города Алешки, чтобы запросить гражданство РФ и паспорт для устройства на работу, а в беседе с сотрудниками учреждения высказался в поддержку проводимого референдума, сообщили РИА Новости в местной администрации,.

Миллер пояснил, что сам он из Калифорнии, а его супруга – из Херсона, проживают они в одной из деревень неподалеку от Алешек. По его словам, он в течение пяти лет ждал украинского паспорта, но власти Украины ему в этом отказывали.

"Да, я хочу", - заявил он, отвечая на вопрос о том, хочет ли он получить российское гражданство и паспорт.

"Я бы хотел получить паспорт, чтобы устроиться на работу, пойти в банк, получить деньги. Жить снова здесь, в Херсоне. Я очень взволнован по этому поводу", - рассказал американец.

Он также добавил, что считает позитивным с точки зрения мирной жизни проведение референдума. "Это отличная идея для сообщества, я поддерживаю ее полностью", - подытожил Миллер.

Напомним, с инициативой о немедленном проведении референдумов к властям Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, обратилась общественность. Как отмечали представители республик и областей, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и будет способствовать восстановлению исторической справедливости. Также, по их мнению, это решение продиктовано необходимостью в условиях постоянных террористических актов со стороны киевского режима и членов НАТО, поставляющего вооружение для убийства мирных граждан.