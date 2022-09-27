Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры

Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе продолжается частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят не только получившие повестки граждане, но и добровольцы. Первая группа мобилизованных жителей 27 сентября отправилась в учебные центры. С напутственным словом перед кузбассовцами выступил губернатор Сергей Цивилев. Церемония построения прошла у мемориального комплекса Героям-сибирякам.

«К сожалению, сегодня нацизм воспрянул снова. К сожалению, на Украине, - подчеркнул Сергей Цивилев. - И как во время Великой Отечественной войны Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом. Вы идете защищать нашу страну, защищать детей, матерей, женщин. Сейчас используются современные средства разведки, артиллерия и ракетное вооружение. Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим технологиям. Это нужно, чтобы победить и вернуться живыми и здоровыми. Вас ждет Кузбасс. Ждет с Победой. Я уверен, что вы, как и предыдущие поколения, достойно выполните свой долг».