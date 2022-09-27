The Washington Post: Запад теряет интерес к поддержке Украины из-за экономических проблем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соцопросы показывают, что интерес жителей стран Запада к поддержке Украины ослабевает из-за собственных экономических проблем, сообщает издание The Washington Post.

"У украинцев и у западных стратегов возникают опасения, что скептическое отношение к санкциям против России и к их результативности (цены на энергоресурсы в Европе резко выросли) может усилиться", – отмечается в публикации.

Как считает издание, высокой является вероятность усиления общественного безразличия.

Также в публикации сообщается, что исследовательский центр Pew выяснил, что в настоящее время потенциальное поражение Украины волнует жителей США гораздо меньше, чем весной, а существенное большинство считает, что оказанной Киеву поддержки вполне достаточно.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.