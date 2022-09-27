ЕС планирует ввести санкции против европейцев-наблюдателей на референдумах о вхождении новых территорий в состав России

ЛНР. Луганская область. г. Стаханов. Референдум ЛНР по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ. Жители голосуют в Доме культуры имени Максима Горького. Фото: Александр КОЦ

Против европейских наблюдателей, работающих на референдумах о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей, Евросоюз планирует ввести санкции. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Решение будут принимать страны-члены ЕС по каждому случаю в индивидуальном порядке.

"Там находятся не только граждане европейских стран для наблюдения за этим незаконным действием. Любая поддержка этих референдумов считается незаконной… Но определять, подпадают ли конкретные лица под режим санкций, будут государства-члены. Они будут решать в индивидуальном порядке по каждому случаю. Но, несомненно, есть теоретическая возможность и для граждан (ЕС попасть в санкционные списки), если страны сочтут это незаконным", - сказал Стано.

По его словам, Европа никогда не признает итоги референдумов и не поддержит их проведение.

"Последствия будут для всех лиц, участвующих в этих незаконных референдумах. Мы не хотим комментировать подготовку санкционных списков, это наша давняя политика", - добавил Петер Санто.

ЦИК РФ отмечал, что для участия в референдумах о вхождении в состав России прибыло около 100 международных наблюдателей из 40 стран. В числе наблюдателей есть представители европейских государств: Франции, Германии, Нидерландов и т.д. Наблюдатели из Нидерландов ранее выражали свои опасения по поводу преследования их на родине за участие в референдумах.