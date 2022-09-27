Депутат Госдумы Хинштейн выступил за "умную" мобилизацию бывших силовиков

Александр Хинштейн уверен, что в рамках частичной мобилизации в РФ необходимо призвать в Вооруженные силы сотрудников силовых структур Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн считает, что в Вооруженные силы страны в рамках частичной мобилизации можно направлять сотрудников силовых структур. При этом он полагает, что мобилизация силовиков должна быть "умной".

"Нужно решить несколько задач. Первое. Когда призываются люди, ранее проходившие службу во Внутренних войсках, в спецподразделениях. Их нужно откомандировывать в Росгвардию. Второе. Необходимо предусмотреть заключение краткосрочных контрактов не только на военную, но и на правоохранительную службу. У меня множество таких обращений от бывших сотрудников СОБРа и ОМОНа. Они бы с радостью пошли, но нет такого механизма, только полноценный контракт с Министерством обороны. И третье – снижение требований по здоровью", - рассказал Хинштен в интервью корреспонденту KP.RU Дмитрию Стешину.

"Множество примеров, когда Росгвардия заходила первая и уходила последней. Тот же Изюм и Балаклея. Дайте возможность профессионалам служить на своих местах! Рассчитываю, что мы сумеем быстро эти вопросы снять", - добавил парламентарий.

Ранее с инициативой о мобилизации сотрудников правоохранительных органов РФ выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он полагает, что штат сотрудников силовых ведомств, а также МЧС, СК, прокуратуры и других служб можно сократить в два раза, 2,5 млн человек «снесут любую западную армию»,

Хинштейн же предлагает направлять в Росгвардию мобилизованных россиян с необходимым опытом. Депутат-единоросс полагает, что подпадающих под мобилизацию россиян, имеющих опыт службы в милицейском или полицейском спецназе, а также во внутренних войсках, нужно отправлять для прохождения дальнейшей службы в Росгвардию.

Полностью интервью Александра Хинштейна корреспонденту KP.RU Дмитрию Стешину читайте здесь.