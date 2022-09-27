Минобороны России не планирует запрашивать у других стран принудительного возвращения россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России в рамках частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим государствам по вопросам якобы принудительного возвращения российских граждан и не планирует этого делать, сообщили в ведомстве.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к госорганам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в РФ не направляло, не разрабатывало и не планирует", - уточнили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.