Власти Херсонской области не будут объявлять о независимости после референдума Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Херсонская область не планирует объявлять о независимости после оглашения результатов референдума о вхождении в состав России, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

«Российская Федерация – это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени суверенитет, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет», – сказал он в беседе с журналистами.

По словам Сальдо, большинство жителей Херсонской области уже проголосовало на референдуме по вопросу присоединения к России, а процедура подписания соглашения о вхождении региона в состав РФ организована. Как считает глава ВГА Херсонской области, переходный период по интеграции региона в Россию растянется ненадолго.

С инициативой о немедленном проведении референдумов к властям Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, обратилась общественность. Как отмечали представители республик и областей, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и будет способствовать восстановлению исторической справедливости. Напомним, во вторник, 27 сентября, последний день голосования на референдумах.