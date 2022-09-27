Военно-морской флот России станет еще сильнее после спецоперации на Украине, уверены в ФРГ Фото: Артем КИЛЬКИН

Военно-морской флот (ВМФ) России после завершения специальной военной операции на Украине станет значительно сильнее. Соответствующее мнение выразил главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. Его слова приводит издание Welt am Sonntag.

"Когда я смотрю на новую российскую военно-морскую доктрину, этому виду вооруженных сил отдается более высокий приоритет, чем раньше, - уточнил Каак. - Я предполагаю, что ВМФ России выйдет из украинской войны существенно сильнее".

Вице-адмирал также отметил, что российские военные корабли будут оснащены сверхзвуковым оружием или оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", к чему Западу еще только предстоит приспособится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе спецоперации Военно-морской флот России уничтожил хранилище топлива Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Для удара использовались высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр".

Напомним, американский генерал пригрозил России уничтожением Черноморского флота. По его оценке, Соединенные Штаты нанесут "сокрушительный удар" по российским военным в случае, если президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.