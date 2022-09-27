Конституционный суд России принял отставку Константина Арановского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судья Конституционного суда России Константин Арановский ушел в отставку, несмотря на то, что еще достигнул предельного возраста в должности.

«Конституционный Суд РФ рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его», – сообщается на сайте КС России.

Уточняется, что Арановский в отставке со вторника, 27 сентября.

Константин Арановский был судьей КС России с 3 марта 2010 года. Его кандидатуру в Совет Федерации представил Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России.

Ушедший в отставку судья ранее заявлял, Советский Союз является незаконно созданным государством, поэтому Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» властей СССР. В КС России сказали, что его личное мнение, отличающееся от мнения большинства судей Конституционного суда.