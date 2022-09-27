Проголосовавший на референдуме ветеран ВОВ заявил, что видит хорошее будущее ЛНР в составе России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проголосовавший на референдуме в Луганске ветеран Великой Отечественной войны рассказал агентству РИА Новости, что в течении восьми трудных лет ждал присоединения Луганской Народной Республики (ЛНР) к России и верит, что теперь все будет хорошо.

"У меня сегодня чудный день. Все будет хорошо. Будем надеяться, что Россия защитит нас. Я ветеран войны. И, конечно, восемь лет были для нас очень трудные. И мы ждали и надеялись, что рано или поздно мы будем с Россией", - рассказал мужчина.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.