Москва. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных граждан. Отсрочку по платежам - потребительским и ипотечным кредитам и займам, - получат граждане, призванные на частичную мобилизацию и по контракту, а также находящиеся у них на иждивении лица.

Законопроект предоставляет гражданам-заемщикам право приостановить полностью выплаты на время службы, либо уменьшить сумму ежемесячного платежа в течение льготного периода. Точно так же право на отсрочку получают лица, находящиеся на иждивении у мобилизованных граждан и контрактников. Речь идет о членах семьи, в том числе признанных инвалидами I или II группы, и лицах, находящимся под попечительством военнослужащего.

Физлицам необходимо будет обратиться к кредитору с требованием изменения условий договора не позднее 31 декабря 2023 года. Военнослужащий должен будет предоставить документ, подтверждающий прохождение военной службы, а иждивенец - подтверждение родства с военнослужащим, инвалидности и опеки над ним.

Инициативу законопроекта внесли депутат Госдумы Александр Аксёненко и группа депутатов фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ". По их мнению, законопроект защищает права и интересы заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или контракту, в период службы. Максимальный размер обязательств, которые могут быть прекращены, устанавливает Правительство РФ совместно с Банком России.