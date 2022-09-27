МИД Франции анонсировал новые антироссийские санкции ЕС из-за референдумов

Санкции против РФ будут вводить за проведение референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях Фото: REUTERS

Страны Евросоюза (ЕС) введут против России новые "жесткие санкции" из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе своей пресс-конференции в Киеве.

"Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов", - цитирует высокопоставленного французского дипломата информагентство ТАСС. По ее словам, эти меры "будут введены по линии Евросоюза".

Колонна отмечает, что у всех стран Европейского союза нет сомнений в "нелегитимности" проводимых референдумов. В связи с этим, как полагает глава французского МИДа, введение новых антироссийских санкций представляется просто неизбежным: под эти санкции, как ожидается, попадут те сферы, которые ранее еще не были охвачены ограничениями.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят с 23 по 27 сентября нынешнего года. Жители этих территорий в ходе прямого народного волеизъявления высказывают своих позицию о возможном присоединении этих республик и областей к Российской Федерации.

В случае положительного итогам референдумов руководители ЛДНР, Херсона и Запорожья намерены незамедлительно направить обращения президенту России Владимиру Путину с просьбой немедленно включить данные территории в состав РФ.