Правительство России готово компенсировать до 80% средств на доработку отечественного ПО для предприятий

Екатеринбург. Международная промышленная выставка 'Иннопром'. Премьер-министр Михаил Мишустин во время обхода выставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ согласно компенсировать до 80% затрат на доработку отечественного софта, который заменит импортные аналоги на предприятиях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по импортозамещению ПО. На доработку программного обеспечения будут выделяться специальные гранты.

"Правительство готово компенсировать заказчикам большую часть, до 80%, средств, нужных на доработку ядра продукта под их, соответственно, требования", - сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что средства на внедрение отечественного ПО будут выделяться компаниям, которые уже закупили импортные программы и понесли убытки.

"В результате организация должна будет полностью отказаться от используемых иностранных аналогов", - заключил глава кабмина.

Михаил Мишустин уже говорил, что не нужно воссоздавать импортное ПО, а сделать упор на производство своего собственного. При чем разработка необходимо вестись с учетом перспективы дальнейшего экспорта. Российское ПО, считает премьер, должно быть конкурентным на мировом рынке.