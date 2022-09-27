Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника советским воинам в Чехии Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника солдатам Красной армии в городе Оломоуц на северо-востоке Чехии.

Как сообщается на сайте СК России, вандал распылил на памятник краску из аэрозольного баллончика. Монумент находится в собственности города и является одним из первых памятников, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности советским воинам-освободителям после окончания Второй мировой войны, уточняется в сообщении.

«Следователи СК России в рамках уголовного дела установят все обстоятельства произошедшего», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что чешском городе Оломоуц неизвестные вандалы осквернили памятник красноармейцам.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах осквернения памятника советским воинам в литовском городе Титувенай.