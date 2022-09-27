Власти Запорожья считают, что интеграция региона в Россию займет до пяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают решить все вопросы в течение года, тогда же будут проведены и выборы в области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"Потом (после вхождения в состав России - прим. ред.) наступает переходный период приблизительно на год, а может три, может даже пять (лет), я уже не знаю, это как проголосует за это Госдума, как будет вынесено решение российскими властями", - пояснил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме этого, он добавил, что в переходный период войдут, в частности, этап адаптации кадастровой земельной системы, законов в сфере налогообложения.

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Согласно предварительным результатам, в Запорожской области за вхождение региона в состав РФ проголосовали 98,19% участников референдума (данные с 18% голосов).