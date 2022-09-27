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Происшествия27 сентября 2022 13:34

СК России оценит действия должностных лиц, допустивших стрельбу в школе Ижевска

Глава ведомства заявил о необходимости оказания поддержки пострадавшим и родственникам погибших
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
СК России оценит действия должностных лиц, допустивших стрельбу в школе Ижевска

СК России оценит действия должностных лиц, допустивших стрельбу в школе Ижевска

Фото: Архив "КП"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия всех должностных лиц, допустивших стрельбу в школе Ижевска, в результате которой погибли 17 человек.

«А.И. Бастрыкин подчеркнул, что в рамках следствия надлежит установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению преступления и обусловившие эту страшную трагедию. Глава ведомства дал подчиненным необходимые указания, отметив, что действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, должна быть дана принципиальная правовая оценка», – сообщается на сайте СК России.

Кроме того, Бастрыкин заявил о необходимости оказания всесторонней поддержки пострадавшим, членам их семей и родственникам погибших.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 26 сентября, в ижевской школе №88. В результате стрельбы погибли 17 человек. Стрельбу устроил бываший учащийся этой школы. Следственные органы возбудили уголовное дело.