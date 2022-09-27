ДОМ.РФ разработал стратегию развития Саратовской агломерации

Правительство Саратовской области согласовало финальную версию стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. Документ подготовлен в рамках соглашения, заключенного между Фондом ДОМ.РФ, властями региона и Саратова, а также Саратовского, Татищевского, Энгельсского муниципальных районов. Разработчиком выступил консорциумом под эгидой Фонда «Центр стратегических разработок “Северо-Запад”».

Заложенные в стратегию идеи кардинально отличают его от различных схем и концепций, которые разрабатывались в последние 10 лет в других российских регионах. Документ основан на комплексном подходе к развитию, который увязывает экономическую составляющую и пространственное планирование.

«Нам всегда важно услышать и проанализировать пожелания и потребности самых разных групп населения, учесть взгляд молодежи, мнения старшего поколения, общественных организаций, бизнеса. При работе со стратегией развития Саратовской агломерации была создана специальная онлайн-платформа, где была налажена обратная связь с жителями Саратова, Энгельса и других районов области. Люди делились идеями, рассказывали о проблемных точках. Мы постарались по максимуму учесть все предложения», – пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Масштабные проектные решения прорабатывались комплексно – от уровня позиционирования агломерации в рамках приоритетных отраслей экономики до проработки конкретных ключевых проектов, включающих транспортно-пересадочные узлы и общественные пространства.

«Нам было важно выслушать и проанализировать пожелания и потребности самых разных групп граждан: предпринимателей, ученых, управленцев. Причем именно местных экспертов, поскольку речь идет о профессиональном взгляде на вопросы со стороны тех, кто живет и работает непосредственно в городах Саратов, Энгельс и соседних районах. В том числе и для этого был создан отдельный сайт проекта – агломерация-саратов.рф», – сообщил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

На сегодня Саратовская агломерация объединяет 5 муниципальных образований с населением более 1,2 млн человек. Целью разработки стратегии было создание стабильно развивающегося экономического центра Приволжского федерального округа с высоким уровнем качества жизни.

«Наша цель – сформировать среду качественной жизни, не зависящую от административных границ, – отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. - Документ создавался для определения дополнительных источников роста агломерации и формирования инструментов управления территориями, входящими в ее состав. Итоговая стратегия – во многом готовый рабочий документ».