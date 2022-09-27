Патриарх Кирилл призвал россиян к "духовной мобилизации"

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл выступил с важным обращением к верующим россиянам Фото: REUTERS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих россиян к укреплению в вере и к "духовной мобилизации" всех своих сил. Он полагает, что это может содействовать в результате и полному примирению России и Украины.

С соответствующим заявлением предстоятель РПЦ выступил в своей проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

"Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества", - цитирует информагентство ТАСС патриарха Кирилла.

Ранее патриарх Московский Кирилл заявил о том, что истинно верующие люди не должны бояться смерти, в том числе во время боевых действий. "Вера делает человека очень сильным, ведь она переводит его сознание от повседневности, от материальных забот к заботе о душе, о вечности. И когда в человеке сильно это измерение, связанное с вечностью, то он становится непобедимым, потому что перестает бояться смерти", – подчеркнул он.

По словам предстоятеля РПЦ, именно страх смерти заставляет воинов бежать с поля боя и подталкивает на предательство. Однако, как говорит патриарх, подлинная вера истребляет страх смерти.