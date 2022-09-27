Глава Запорожской области сообщил, что подконтрольные Киеву территории региона будут освобождать

Евгений Балицкий сделал громкое заявление о судьбе находящихся под контролем Украины территорий Запорожской области Фото: из соцсетей

Подконтрольные Украине территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум о вхождении в состав РФ. С соответствующим заявлением выступил глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

"Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сообщил Балицкий в эфире федерального телеканала "Россия 24".

Ранее на освобожденной Вооруженными силами РФ территории Запорожской области был проведен референдум о вхождении региона в состав России. Согласно предварительным итогам народного волеизъявления, за присоединение к России высказалось более 98% жителей области.

По словам Балицкого, в самое ближайшее время он собирается направить официальное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять возглавляемый им в регион в состав страны на правах самостоятельного субъекта. Отмечается, что выборы руководства Запорожья могут пройти уже спустя год после официального вхождения региона в состав РФ.