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Политика27 сентября 2022 13:58

Глава Запорожской области сообщил, что подконтрольные Киеву территории региона будут освобождать

Весь регион должен перейти под полный контроль РФ, считает глава запорожской ВГА Балицкий
Александр КИСЛОВ
Евгений Балицкий сделал громкое заявление о судьбе находящихся под контролем Украины территорий Запорожской области

Евгений Балицкий сделал громкое заявление о судьбе находящихся под контролем Украины территорий Запорожской области

Фото: из соцсетей

Подконтрольные Украине территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум о вхождении в состав РФ. С соответствующим заявлением выступил глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

"Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сообщил Балицкий в эфире федерального телеканала "Россия 24".

Ранее на освобожденной Вооруженными силами РФ территории Запорожской области был проведен референдум о вхождении региона в состав России. Согласно предварительным итогам народного волеизъявления, за присоединение к России высказалось более 98% жителей области.

По словам Балицкого, в самое ближайшее время он собирается направить официальное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять возглавляемый им в регион в состав страны на правах самостоятельного субъекта. Отмечается, что выборы руководства Запорожья могут пройти уже спустя год после официального вхождения региона в состав РФ.