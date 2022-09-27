Умер сотрудник "России сегодня" и журналист Олег Щедров

На 63-м году жизни скончался руководитель учебных программ "России сегодня", известный журналист Олег Щедров. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

27 сентября на 63-м году жизни скончался один из лучших агентских корреспондентов, руководитель учебных программ “Россия сегодня” Олег Щедров. Об этом сообщили РИА Новости.

Олег по праву считается учителем и наставником многих журналистов. Он пользовался большим авторитетом среди коллег, будучи корреспондентом отечественных и мировых агентств. За его плечами Иновещание Гостелерадио СССР, Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Рейтер, РИА Новости.

Олег Щедров родился в 1959 году. Закончил Институт стран Азии и Африки МГУ. После окончания института в 1982 году начал работать младшим редактором, дойдя до комментатора отдела международной жизни Главной редакции информации Центрального радиовещания на зарубежные страны в Государственном комитете СССР по телевидению и радиовещанию. Работал в Интерфакс в 1991-1992 годах, затем в Рейтер до 2002 года. В 2010 Олег пришел в РИА Новости. Там он организовал Корпоративный учебный центр и стал автором ряда программ для корреспондентов для всей медиагруппы “Россия сегодня”, где работал до конца своих дней.

“Практически все, кто прошел его школу, а также те, кто работал с ним "в поле", отзывались о нем как о профессионале высочайшего уровня. Он доходчиво объяснял азы профессии молодым, мог дать фору любому журналисту в оперативности и точности своих новостей”, - пишут в издании.