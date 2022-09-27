Захарова считает, что отказ от принципа консенсуса подорвет основы Евросоюза Фото: Анастасия ЖУКОВА

Отказ Евросоюза от принципа консенсуса при принятии решений подорвет сами основы сообщества, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В Евросоюзе всерьез задумались об изменении основной процедуры принятия политических решений внутри объединения – принципа консенсуса. Эта инициатива подается как vox populi – якобы переход от единогласия к квалифицированному большинству стал главной идеей «Конференции о будущем Европы». В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвёт всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза», – написала она в своем Telegram.

Как отметила дипломат, консенсус является результат согласования, а голосование – это принятие плана большинством. Таким образом, считает Захарова, Запад полностью дискредитировал понятие «большинства» и «меньшинства» и само голосование как процедуру. По мнению представителя МИД России, отход от правила консенсуса преподносится в ЕС как воля народа. Еврокомиссию не устраивает, что не все в Европе «готовы плясать под американскую дудку», заявила она.