Вице-премьер Хуснуллин допустил освобождение от мобилизации строителей, восстанавливающих Донбасс

Восстанавливающих Донбасс российских строителей могут освободить от мобилизации Фото: скриншот

Российских строителей, которые занимаются восстановлением освобожденных территорий, в том числе ДНР и ЛНР, могут освободить от частичной мобилизации, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы рассматриваем сейчас вопрос определенных квот на отсрочку от частичной мобилизации для тех строителей, которые работают на новых территориях. Там сейчас 32 тысяч строителей уже работают. Сейчас с Минобороны РФ это обсуждаем", - сообщил высокопоставленный российский чиновник в интервью информагентству ТАСС.

Хуснуллин уточнил, что вероятность того, что данный вопрос решится положительно, крайне высока.

Частичная мобилизация была официально объявлена в РФ 21 сентября нынешнего года. Согласно указу президента страны Владимира Путина, мобилизационные мероприятия в РФ начались в тот же день.

В рамках проводимой частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ, как предполагается, будет призвано порядка 300 тысяч резервистов.

При этом, по словам российского министра обороны Сергея Шойгу, мобилизационные мероприятия будут проходить не одномоментно, а постепенно и "в плановом режиме". Часть из призванных в ряды российской армии резервистов после обучения и боевого слаживания будет направлена в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине.