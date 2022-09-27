National Interest: США должны признать новый миропорядок после заявления Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США следует пересмотреть подходы к внешней политике и прекратить рассматривать себя как неоспоримого мирового лидера, пишет в публикации для National Interest бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся в распоряжении страны средства для защиты своего населения и территориальной целостности.

По мнению датского дипломата, после речи российского лидера у Соединенных Штатов "появилась бесценная возможность" изменить внешнюю политику, а также признать формирующийся многополярный мир и прекратить хаос, который происходит в мире, и который во многом спровоцирован плохим государственным управлением в США и Европе.

"После анализа высказываний и действий американских политиков в последние годы и месяцы сомнительно, что эта точка зрения лежит в основе их решений", - подчеркнул Йорген Орстрем Меллер.

Также ранее МИД Китая сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда. Представитель внешнеполитического ведомства КНР заявила, что Вашингтон считает себя "мировым полицейским", об этом сообщал сайт KP.RU.