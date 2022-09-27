В МИД России заявили новому послу ЕС о неприемлемости поставок Украине летального оружия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки Украине военной помощи со стороны Евросоюза, в том числе летального оружия, неприемлемы, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко новому главе представительства ЕС в РФ Ролану Галарагу.

«27 сентября А.В. Грушко принял копии верительных грамот назначенного главы представительства Европейского союза в России Р. Галарага. Было указано на неприемлемость последних конфронтационных заявлений главы евродипломатии Ж.Борреля и других руководителей ЕС в адрес нашей страны, продолжающихся по линии ЕС поставок Киеву военно-технической помощи, включая летальное вооружение», – сказано на сайте МИД РФ.

Кроме того, замглавы ведомства обратил внимание на неприемлемость проявлений русофобии на территории стран ЕС, а приостановка соглашения об упрощенном режиме выдачи виз россиянам в Евросоюзе была названа дипломатом дискриминационной. Грушко также указал коллеге на важность выполнения взятых Евросоюзом обязательств по обеспечению бесперебойного транзита между Россией и Калининградской областью.