Глава ЛНР Пасечник подготовил обращение к Путину о включении республики в состав России

Леонид Пасечник уже в самое ближайшее время может встретиться в Москве с Владимиром Путиным Фото: из соцсетей

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину о вхождении ЛНР в состав России и рассчитывает в ближайшее время поехать в Москву.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время - сегодня-завтра - я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - цитирует Пасечника "Луганскинформцентр" в своем официальном телеграм-канале.

По словам Пасечника, предварительные итоги референдума в ЛНР свидетельствуют о том, что подавляющее большинство граждан республики считают, что она должна стать полноправным субъектом РФ как можно скорее. Он сослался на данные экзитпола ИНСОМАР, согласно которым за вхождение ЛНР в состав России выступают 97% луганчан.

Референдум в ЛНР (а также в ДНР, Херсонской и Запорожской областях) проходил в течение нескольких дней - с 23 по 27 сентября. В ходе всенародного волеизъявления жители республик Донбасса и освобожденных территорий имели возможность высказаться о будущем своих регионов и о том, необходимо ли им в ближайшее время входить в состав России.