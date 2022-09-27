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Политика27 сентября 2022 14:49

Экзитпол: В ЛНР и ДНР за присоединение к России проголосовали 97% избирателей

В Луганской народной республике были опрошены 765 человек, в Донецкой – 1 817 респондентов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В ЛНР и ДНР за присоединение к России проголосовали 97% избирателей

В ЛНР и ДНР за присоединение к России проголосовали 97% избирателей

Фото: REUTERS

За присоединение к России проголосовали 97% избирателей в Луганской и Донецкой народной республиках, следует из данных экзитпола Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Как заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований, в ЛНР были опрошены 765 человек, в ДНР – 1 817 респондентов. По результатам опроса доля проголосовавших за вхождение в состав России в обеих республиках составила 97%, отметил он.

По словам Потуремского, респонденты отличались «высокой эмоциональной вовлеченностью» в опрос, поскольку они долго ждали этого референдума.

Напомним, во вторник, 27 сентября, в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу присоединения к России. По результатам обработки 14% протоколов за вхождение ДНР в состав России проголосовали 97,91% избирателей, в ЛНР присоединение к РФ поддержали 97,82%.