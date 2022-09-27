"Саша, я не хочу тут умирать!!" - русские туристы стали свидетелями теракта в Турции

26 сентября 2022 года в турецком городе Мерсине совершили нападение на здание полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 сентября 2022 года в турецком городе Мерсине совершили нападение на здание полиции двое террористов, которые активировали взрывное устройство на своем теле, когда правоохранительные органы открыли огонь по их машине. Вблизи от места происшествия оказались российские туристы, которые засняли на видео момент взрыва.

“Саша, я не хочу тут умирать”, - прокричала очевидец.

Как сообщает пресс-служба МВД Турции, теракт произошел около 23:00. 2 женщины-террористки на машине подъехали к зданию полиции и открыли огонь по участку. В процессе перестрелки было ранено 2 полицейских, один из них погиб. Причины нападения на здание полиции пока что неизвестны.

«Кто бы ни имел отношение к инциденту и кто заставил этих террористов прийти сюда, мы найдем их и сделаем все необходимое», - цитирует издание TRT Haber министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Издание Haber Turk уточняет, что при перестрелке пострадали также мирные жители:

“Во время конфликта женщина, сидевшая на балконе своего дома, была ранена пулей, попавшей в ее тело, а еще 2 получили ранения, упав с высоты во время взрыва. Стало известно, что жизни мирных жителей, доставленных в больницу, ничего не угрожает”, - сообщается на сайте издания.

Также сообщается, что личности преступников установлены. Ими оказались жительницы сельских районов. Обстоятельства инцидента и принадлежность к тем или иным группировкам устанавливает прокуратура.

Напомним, 5 сентября 2022 года возле российского посольства в Кабуле случился теракт. В результате нападения погибло двое граждан России и 11 человек пострадали. Власти страны назвали случай беспрецедентным и пообещали провести расследование.