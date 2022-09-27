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Экономика27 сентября 2022 15:09

В Китае назвали регион, способный превратить Россию в сверхдержаву

Business Insider: Россия превратится в сверхдержаву благодаря Сибири
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В Китае назвали регион, способный превратить Россию в сверхдержаву

В Китае назвали регион, способный превратить Россию в сверхдержаву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие 30 лет Сибирь превратится в крупнейший сельскохозяйственный регион в мире, заявил изданию Business Insider содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе.

"Все эти обширные территории, которые у них есть в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми крупными и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия станет продовольственной сверхдержавой", - выразил свое мнение эксперт.

Он также добавил, что изменения климата отрицательно сказываются на сельском хозяйстве в мире, но в случае с Сибирью, напротив, открываются возможности из-за пустующих пахотных земель.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Польше предрекли России статус продовольственной сверхдержавы. Так считает обозреватель польского издания My l Polska Анджей Щенсняк, который заявил, что серьезную роль в данном процессе сыграли западные санкции.