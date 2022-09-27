Опубликовано видео, как убийца детей в школе №88 в Ижевске выходит на расправу

Появилось видео, как убийца детей и взрослых в школе 88 Ижевска выходит на расправу. Фото: кадр из видео.

Видео того, как человек, расстрелявший 17 детей и взрослых в ижевской школе, выходит из дома перед тем, как совершить расправу, появилось в распоряжении KP.RU.

На видео с камеры домофона человек в черной одежде выходит из двери подъезда. Капюшон его куртки наброшен на голову. Через две минуты после того, как сделаны эти кадры, он начнет убивать.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. В это время в школе находились порядка 900 учеников и 80 педагогов. Онлайн-трансляция событий здесь на KP.RU.

Первоначально сообщалось о девяти погибших.

Позже число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17 человек. В числе погибших – три учительницы, которые пытались спасти детей. Список погибших здесь.

Мужчина, устроивший стрельбу в школе, был вооружен травматическим оружием, переделанным под стрельбу боевыми патронами. На нем была черная одежда с нацистской символикой. Позже появилась информация, что он покончил с собой. Правоохранительные органы выяснили, что стрелок – выпускник этой же школы Артем Казанцев, страдавший психическим заболеванием. Подробности здесь.

Как человек с диагнозом «шизофрения» смог получить два пистолета и полторы сотни патронов, выяснял сайт KP.RU.