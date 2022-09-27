МВД ДНР сообщило о задержании девушки, готовившей теракт на референдуме в Мариуполе

В Мариуполе задержали девушку, готовившую теракт на референдуме о присоединении ДНР к России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариуполе силовики задержали девушку, которая пыталась совершить теракт на референдуме о вхождении Донецкой народной республики (ДНР) в состав России. Информацию об этом распространило Министерство внутренних дел (МВД) ДНР.

В силовом ведомстве пояснили, что задержанная в Мариуполе девушка уже дала признательные показания и подробно рассказала о подготовке теракта, осуществить который планировалось в ходе проведения голосования.

"Обезврежена девушка, которая намеревалась совершить теракт в последний день референдума по заданию киевских спецслужб", - цитирует информагентство РИА Новости представителей министерства. Отмечается, что задержанная – гражданка Украины Ирина Навальная 1998 года рождения.

Референдум о присоединении ДНР к России проходил на протяжении нескольких дней - с 23 по 27 сентября нынешнего года. В ходе всенародного волеизъявления граждане республики имели возможность высказать свое отношение по поводу возможного вхождения ДНР в состав РФ.

Согласно данным экзитпола ИНСОМАР, в ходе референдума порядка 97% жителей республики проголосовали за то, чтобы ДНР стала полноценным субъектом Российской Федерации.