Россия призвала ООН публично осудить русофобию в странах Балтии Фото: Shutterstock

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) должно публично осудить русофобию в Латвии, Литве и Эстонии, заявил член российское дипломатического представительства при ООН в Женеве Ярослав Еремин.

«Решительно призываем врио Верховного комиссара и профильные спецпроцедуры публично осудить дискриминационные и варварские практики, а экспертов договорных органов – принять их во внимание при рассмотрении правозащитной ситуации в этих странах», – сказал он, выступая на 51-й сессии УВКПЧ.

Как отметил дипломат, националистические круги стран Балтии уже много лет целенаправленно поддерживают русофобскую политику своих государств. Со своей стороны власти прибалтийских стран вводят жесткую цензуру, закрывая или ограничивая деятельности всех независимых русскоязычных СМИ. Вместе с тем, добавил Еремин, ликвидируются русскоязычные детские сады, школы и учебные программы, а это в свою очередь ограничивает возможности для получения образования.

Напомним, ранее комитет ООН по правам человека призвал Латвию прекратить снос советских памятников.