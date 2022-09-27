Украина запретила вывоз товаров на таможенную территорию России Фото: REUTERS

Правительство Украины приняло постановление о запрете вывоза товаров на таможенную территорию России. По сообщению Министерства экономики республики, решение будет в силе до отмены военного положения на Украине или прекращения недружественных действий со стороны РФ.

Как уточняется на сайте ведомства, постановление предполагает запрет вывоза товаров по внешнеэкономическим контрактам, где страной назначения указана Россия. Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что постановление будет очередным инструментом экономического влияния для «предупреждения агрессии в будущем». По мнению кабинета министров страны, решение не отразится негативно на экономике Украины.

В сообщении уточняется, что с марта по июнь этого года в РФ с Украины было экспортировано товаров на 4,2 миллиона долларов. Главным образом вывозились черные металлы и химическая продукция.