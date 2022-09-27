Главком ВСУ Залужный считает, что Зеленскому не нужно разбираться в военном деле

Главком ВСУ Валерий Залужный сделал неоднозначное заявление об украинском президенте Владимире Зеленском Фото: REUTERS

Главком ВСУ (Вооруженных сил Украины) Валерий Залужный считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому "не нужно хорошо разбираться в военном деле". Соответствующее заявление Залужный сделал в своем большом интервью британской газете Time.

"Ему [Зеленскому] нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", - подчеркнул украинский военачальник в разговоре с журналистами из Великобритании.

Залужный отметил, что обучать Зеленского тонкостям военной тактики и стратегии нецелесообразно и сам президент Украины прекрасно это понимает и не пытается вникать в те вопросы. в которых не разбирается досконально.

Ранее немецкая газета Bild допустила, что в будущем именно Залужный может сменить Зеленского на посту украинского лидера. Немецкое издание утверждает, что главком ВСУ в настоящее время "пользуется большой популярностью среди украинцев, имеет большой опыт военной службы, а также очень патриотичен".

Также сценарий со смещением Зеленского и приходом к власти на Украине Залужного допускает и экс-депутат украинской Верховной Рады Илья Кива.