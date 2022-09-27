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Политика27 сентября 2022 15:57

Главком ВСУ Залужный считает, что Зеленскому не нужно разбираться в военном деле

Залужный отметил, что украинский президент не должен понимать "всех тонкостей ведения военных действий"
Александр КИСЛОВ
Главком ВСУ Валерий Залужный сделал неоднозначное заявление об украинском президенте Владимире Зеленском

Главком ВСУ Валерий Залужный сделал неоднозначное заявление об украинском президенте Владимире Зеленском

Фото: REUTERS

Главком ВСУ (Вооруженных сил Украины) Валерий Залужный считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому "не нужно хорошо разбираться в военном деле". Соответствующее заявление Залужный сделал в своем большом интервью британской газете Time.

"Ему [Зеленскому] нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", - подчеркнул украинский военачальник в разговоре с журналистами из Великобритании.

Залужный отметил, что обучать Зеленского тонкостям военной тактики и стратегии нецелесообразно и сам президент Украины прекрасно это понимает и не пытается вникать в те вопросы. в которых не разбирается досконально.

Ранее немецкая газета Bild допустила, что в будущем именно Залужный может сменить Зеленского на посту украинского лидера. Немецкое издание утверждает, что главком ВСУ в настоящее время "пользуется большой популярностью среди украинцев, имеет большой опыт военной службы, а также очень патриотичен".

Также сценарий со смещением Зеленского и приходом к власти на Украине Залужного допускает и экс-депутат украинской Верховной Рады Илья Кива.