Генсек НАТО призвал страны альянса как можно скорее пополнять запасы вооружений

Генсек НАТО Столтенберг призвал страны альянса как можно скорее пополнять запасы вооружений. Фото: REUTERS

Страны НАТО должны как можно быстрее пополнять запасы вооружений. О такой необходимости заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник 27 сентября во время внеочередного совместного заседания с национальными директорами стран НАТО по вопросам вооружения. Экстренное заседание было созвано по инициативе Столтенберга, оно прошло в штаб-квартире альянса.

«Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», - сообщает пресс-служба НАТО.

Столтенберг отметил, что увеличение арсеналов стран НАТО позволит альянсу продолжать поддерживать Украину «до тех пор, пока она в ней нуждается».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Германии, которые, по его мнению, не проявляют желания поставлять танки и другую бронетехнику Киеву.

Тем временем журналист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg выразил мнение, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.