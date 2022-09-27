Завершился подсчет голосов жителей ДНР на референдуме на участках в России Фото: REUTERS

За вхождение в состав России свои голоса отдали 98,69% граждан ДНР, следует из итогов голосования по участкам на территории РФ после подсчета 100% голосов.

“За” проголосовали 441 485 человек, “против” - 4938 (1,1%).

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.