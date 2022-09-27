Аналитик Артемьева оценила перспективы использования карты "Мир" за рубежом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Использовать при оплате покупок карту "Мир" за рубежом становится все сложнее. Пока турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ищет альтернативу российской платежной системе, проблемы возникают и в других более чем дружественных странах.

По словам операционного директора финтехплатформы "Фаст Ривер" Ксении Артемьевой, вероятнее всего данный процесс продолжится, и для оплаты покупок и услуг за границей останутся только наличные деньги или карты системы Union Pay. Однако, что касается использования внутри страны, то причин для отказа от карт каких бы то ни было систем и банков нет, отмечает эксперт.

- Тут все работает и, надеемся, будет продолжать работать в штатном режиме, - сказала эксперт в беседе с изданием "Ридус".

Также она напомнила, что сейчас пластик является не единственным инструментом для оплаты.

- Набирают популярность оплаты по QR-кодам, растет доля платежей через pay-сервисы, - уточнила специалист.

Ранее сообщалось, что VISA и MasterCard взяли паузу. До сего момента обе платежные системы прекратили работать с банками, попавшими под санкции. Это - ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк. Отныне ограничения коснулись всех банков РФ.