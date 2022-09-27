Латвия введет на три месяца режим ЧС в пограничных с Россией районах с 28 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Правительство Латвии вводит режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября 2022 года на три месяца в пограничных с Россией районах из-за объявления РФ частичной мобилизации, говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

"В связи с объявленной в России мобилизацией правительство приняло решение с завтрашнего дня - 28 сентября 2022 года - ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах. ЧС на латвийско-российской границе будет действовать три месяца", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.