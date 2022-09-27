Главврачам районных больниц Чувашии переданы ключи от 48 санитарных автомобилей

Фото: Минздрав Чувашии

Транспорт приобретен на средства, которые направлены для реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ (Чувашская Республика-Чувашия)» национального проекта «Здравоохранение».

«Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева и вниманию со стороны Правительства России в нашем регионе реализация Программы модернизации первичного звена продолжается согласно плану. Напомню, что до конца 2025 года в сельской местности продолжится строительство объектов здравоохранения, их комплексный капитальный ремонт, в районные больницы также будет поступать новое оборудование и автотранспорт. Сегодня одна из приоритетных задач здравоохранения сделать медицинскую помощь на селе еще более качественной и доступной», - заявил вице-премьер Правительства Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Новые «Лады-Гранты» будут выполнять целый комплекс задач: выезжать по неотложным вызовам, перевозить мобильные врачебные бригады и бригады вакцинации, а также для доставки лекарств маломобильным пациентам и пациентам на изоляции. Автомобили оснащены носилками для транспортировки маломобильных пациентов.

Главный врач Канашской ЦРБ Сергей Шерне пояснил, что в лечебницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения поступят три машины.

- Мы увеличим тем самым количество бригад, а значит, наши специалисты смогут быстрее добираться до места назначения. Те машины, которые мы до этого получили, уже показали себя с лучшей стороны в коронавирусную пандемию, когда нам не хватало транспорта. А эти машины пойдут непосредственно нашим участковым врачам и педиатрам, чтобы они могли оперативно и без проблем добираться до пациентов, - отметил Сергей Шерне .

В прошлом году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения Чувашская Республика для нужд сельских больниц получила 44 санитарных автомобиля.

Главный врач Ядринской центральной районной больницы Сергей Никитин убежден, что для оказания первичной медико-санитарной очень важна мобильность, возможность заехать в любую деревню или село, оперативно оказать медицинскую помощь, провести другие мероприятия, например, диспансеризацию.

- Машины очень нужны. Мы получаем их поэтапно, а сегодня практически закрываем потребность в транспорте. Есть у нас отделения общей врачебной практики, которые остро нуждались в медицинском транспорте. Раньше были затруднения, приходилось предоставлять машину из больницы, лишний километраж. А сейчас эти машины мы отправим в село, - сказал Сергей Никитин.