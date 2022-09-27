Вхождение в состав России на референдуме поддержали 86% жителей Херсонской области Фото: Олег УКЛАДОВ

На референдуме в Херсонской области за вхождение региона в состав России высказались 86% проголосовавших (по результатам обработки 75, 25% бюллетеней), об этом сегодня, 27 сентября, сообщила глава Херсонской центральной избирательной комиссии Марина Захарова.

Показатель явки в регионе превысил 76%, уточнила она.

Также Захарова отметила, что жалоб и нарушений в ходе референдума зафиксировано не было.

Результаты референдумов о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 публикует в режиме онлайн сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.